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Ролан Гаррос. 3-й круг. Соболенко сыграет с Жабер

03.10.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Онс Жабер (Тунис, 35 WTA).

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
3 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Ирина Мария Бара (Румыния)  София Кенин (США)
Дата проведения
3 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Лейла Анне Фернандес (Канада)
Дата проведения
3 октября, 16.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
3 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Паула Бадоса Хиберт (Испания)  Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
3 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Клара Бюрель (Франция)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
3 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Фиона Ферро (Франция)  Патриция Мария Циг (Румыния)
Дата проведения
3 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
3 октября, 15.30
Онлайн матча

 
 
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В пятницу на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Онс Жабер (Тунис, 35 WTA).
 
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