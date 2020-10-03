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Ролан Гаррос. 3-й круг. Соболенко сыграет с Жабер
03.10.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Онс Жабер (Тунис, 35 WTA).
Сетка турнира
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
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В пятницу на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Беларусь, 12 WTA) сыграет с Онс Жабер (Тунис, 35 WTA).
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