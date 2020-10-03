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Яковлев о задержании Левченко: «Сделали подло. Вели ее прямо до аэропорта»

03.10.2020 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев рассказал детали задержания баскетболистки Елены Левченко.

«Знал, что Ленка собирается уезжать на реабилитации. Даже немножко расстраивался по этому поводу. Знал, что ей это надо.

Но эти люди помешали ей. Сделали подло. Вели ее прямо до аэропорта. Могли задержать гораздо раньше. Машина следовала за ней все это время. Ленка, держись! Мы с тобой», – сказал Яковлев.

 
 
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Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев рассказал детали задержания баскетболистки Елены Левченко.
 
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