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Яковлев о задержании Левченко: «Сделали подло. Вели ее прямо до аэропорта»
03.10.2020 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев рассказал детали задержания баскетболистки Елены Левченко.
«Знал, что Ленка собирается уезжать на реабилитации. Даже немножко расстраивался по этому поводу. Знал, что ей это надо.
Но эти люди помешали ей. Сделали подло. Вели ее прямо до аэропорта. Могли задержать гораздо раньше. Машина следовала за ней все это время. Ленка, держись! Мы с тобой», – сказал Яковлев.
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Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев рассказал детали задержания баскетболистки Елены Левченко.
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