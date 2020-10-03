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Ольга Хижинкова: «У государства есть средства на премии для силовиков и проведение шабашей на «Минск-Арене». А неподъемные суммы для спасения детей ложатся на плечи родителей»

03.10.2020 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова возмутилась тем, как государство тратит бюджетные средства.

«Что меня поражает в этой ситуации, так это то, что у государства есть средства на отключение интернета, премии для силовиков и проведение шабашей на «Минск-Арене». А неподъемные суммы для спасения детей ложатся на плечи родителей. Государственных программ не существует», – написала Хижинкова.

Ольга Хижинкова: «У государства есть средства на премии для силовиков и проведение шабашей на «Минск-Арене». А неподъемные суммы для спасения детей ложатся на плечи родителей»

 
Теги: Минск
 
 
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