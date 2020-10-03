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«Крумкачы» – «Ислочь». Во время гимна болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой
03.10.2020 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня проходит матч 1/8 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Ислочь».
Перед началом игры, во время исполнения гимна, многие болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой.
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«Крумкачы» – «Ислочь». Во время гимна болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой
Сегодня проходит матч 1/8 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Ислочь».
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