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«Крумкачы» – «Ислочь». Базанов присутствует на матче, болельщики кричат ему «Саша Ивулин, Саша Ивулин!»
03.10.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси
Отметим, что встречу посетил председатель АБФФ Владимир Базанов вместе со своей женой.
Болельщики скандируют руководителю федерации «Саша Ивулин, Саша Ивулин!». Напомним, журналиста Александра Ивулина за его выпуски на Youtube-канале
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«Крумкачы» – «Ислочь». Базанов присутствует на матче, болельщики кричат ему «Саша Ивулин, Саша Ивулин!»
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают «Ислочь».
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