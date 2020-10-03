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«Крумкачы» – «Ислочь». Базанов присутствует на матче, болельщики кричат ему «Саша Ивулин, Саша Ивулин!»

03.10.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают «Ислочь».

Отметим, что встречу посетил председатель АБФФ Владимир Базанов вместе со своей женой.

Болельщики скандируют руководителю федерации «Саша Ивулин, Саша Ивулин!». Напомним, журналиста Александра Ивулина за его выпуски на Youtube-канале «ЧестнОК» лишили аккредитации.

 
 
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Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» принимают «Ислочь».
 
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