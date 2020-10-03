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На драфте НХЛ-2020 выберут трех белорусов (The Hockey Writers)

03.10.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер составил подробный прогноз на драфт НХЛ-2020, который пройдет в онлайн-формате 6-7 октября.

По мнению Фишера, клубы НХЛ выберут трех белорусских хоккеистов. В третьем раунде под общим 79-м номером «Чикаго» выберет форварда Евгения Оксентюка. В седьмом раунде «Нью-Джерси» может выбрать защитника Илью Соловьева (192-й номер), а «Филадельфия» – нападающего Валентина Демченко (202-й).

В тройке фаворитов драфта канадец Алексис Лафренье, немец Том Штюцле и еще один представитель Канады Куинтон Байфилд.

Напомним, на драфте НХЛ-2019 были выбраны два белоруса: Владислав Колячонок («Флорида», 2-й раунд, 52-й номер) и Алексей Протас («Вашингтон», 3-й раунд, 91-й номер).

 
 
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Эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер составил подробный прогноз на драфт НХЛ-2020, который пройдет в онлайн-формате 6-7 октября.
 
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