На драфте НХЛ-2020 выберут трех белорусов (The Hockey Writers)

Источник материала: Tribuna.com

Эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер составил подробный прогноз на драфт НХЛ-2020, который пройдет в онлайн-формате 6-7 октября.

По мнению Фишера, клубы НХЛ выберут трех белорусских хоккеистов. В третьем раунде под общим 79-м номером «Чикаго» выберет форварда . В седьмом раунде «Нью-Джерси» может выбрать защитника Илью Соловьева (192-й номер), а «Филадельфия» – нападающего Валентина Демченко (202-й).

В тройке фаворитов драфта канадец Алексис Лафренье, немец Том Штюцле и еще один представитель Канады Куинтон Байфилд.

Напомним, на драфте НХЛ-2019 были выбраны два белоруса: Владислав Колячонок («Флорида», 2-й раунд, 52-й номер) и Алексей Протас («Вашингтон», 3-й раунд, 91-й номер).