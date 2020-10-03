|
На драфте НХЛ-2020 выберут трех белорусов (The Hockey Writers)
03.10.2020 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер
По мнению Фишера, клубы НХЛ выберут трех белорусских хоккеистов. В третьем раунде под общим 79-м номером «Чикаго» выберет форварда
В тройке фаворитов драфта канадец Алексис Лафренье, немец Том Штюцле и еще один представитель Канады Куинтон Байфилд.
Напомним, на драфте НХЛ-2019 были выбраны два белоруса: Владислав Колячонок («Флорида», 2-й раунд, 52-й номер) и Алексей Протас («Вашингтон», 3-й раунд, 91-й номер).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт авторитетного портала The Hockey Writers Ларри Фишер составил подробный прогноз на драфт НХЛ-2020, который пройдет в онлайн-формате 6-7 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)