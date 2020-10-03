Виталий Жуковский: «Считаю, матч «Крумкачы» – «Ислочь» является дерби. Надеюсь, что они выйдут в высшую лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» подвел итог кубкового матча против «Крумкачоў» (4:0).

– Считаю, была равная игра. Несмотря на то, что соперник играет рангом ниже, выступает в первой лиге, мы не отходили от структуры и плана. У нас следующая игра с БАТЭ, поэтому сейчас уже многое моделировали. Рады, что победили хорошего соперника. В принципе, много моментов использовали, но не сказал бы, что у нас их было очень много. Счет 4:0 – это, наверное, громко звучит. также не создали много моментов, но, наверное, на один гол они наиграли. На данном этапе у нас было чуть выше исполнительское мастерство.

– Не было ли какой-то дополнительной ответственности, когда играешь с командой первой лиги? Если проиграть, то будет какой-то резонанс.

– Ну, мы «Смолевичам» проиграли. Знаем, что был серьезный резонанс, но это была команда высшей лиги. Считаю, матч «Крумкачы» – «Ислочь является дерби. Помните, когда мы вместе вышли в высшую лигу и на первом матче в Молодечно собралась большая аудитория, еще много желающих не попали на стадион. Было интересное противостояние. Сейчас же состав учредителей поменялся, поэтому была другая атмосфера. А я бы хотел соперничества. Будем ждать «Крумкачы» в следующем году в высшей лиге. Надеюсь, что эта команда решит поставленную задачу.

– Сегодня и болельщики «Крумкачоў», и болельщики повели себя колоссально дружно, скандирую «Час быць разам». Вы согласны, что сейчас час быць разам?

– Я считаю, что всегда нужно «быць разам». Мне было очень приятно слышать, когда болельщики обеих команд устраивали переклички. Это красиво и приятно слышать в настоящий момент. Но я повторюсь, что мне хотелось бы в этом матче соперничества. Когда мы раньше играли против них на «Камвольщике», одна трибуна была за них, другая за нас. Был очень хороший драйв. Но сейчас пришло время всем быть вместе, – сказал Жуковский.