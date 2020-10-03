Владимир Самсонов: «Я против любой формы насилия»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпионат Европы по настольному теннису Владимир Самсонов поделился мнением о происходящем в стране.

-- Владимир, вы живете в Черногории, следите ли за обстановкой в Беларуси?

–- Конечно же, слежу и волнуюсь. Всегда считал, что должен представлять мою страну через спорт. И надеюсь это делать как можно дольше и как можно лучше. К сожалению, спорт, который должен объединять, сегодня очень политизирован. Иногда безобидные слова могут быть использованы для разжигания конфликта. Конечно, я против любой формы насилия. Мы не должны допустить, чтобы граждане нашей страны были настроены друг против друга.

Надеюсь, что будет выстроен диалог и найден некий компромисс. Беларусь мне всегда казалась островком спокойствия, надеюсь, такой она и останется», – сказал Самсонов.