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Владимир Самсонов: «Я против любой формы насилия»

03.10.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпионат Европы по настольному теннису Владимир Самсонов поделился мнением о происходящем в стране.

-- Владимир, вы живете в Черногории, следите ли за обстановкой в Беларуси?

–- Конечно же, слежу и волнуюсь. Всегда считал, что должен представлять мою страну через спорт. И надеюсь это делать как можно дольше и как можно лучше. К сожалению, спорт, который должен объединять, сегодня очень политизирован. Иногда безобидные слова могут быть использованы для разжигания конфликта. Конечно, я против любой формы насилия. Мы не должны допустить, чтобы граждане нашей страны были настроены друг против друга.

Надеюсь, что будет выстроен диалог и найден некий компромисс. Беларусь мне всегда казалась островком спокойствия, надеюсь, такой она и останется», – сказал Самсонов.

 
 
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Многократный чемпионат Европы по настольному теннису Владимир Самсонов поделился мнением о происходящем в стране.
 
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