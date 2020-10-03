Сергей Щурко: «Все больше мне хочется стать одним из руководителей каких-то отраслей, чтобы вот этого позора национального больше не было»

Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко, который 29 сентября вышел на свободу после 15 суток ареста, поделился мнением о происходящем в стране.

– Я не знаю ни одного, кто бы оттуда выходил и говорил бы себе: «Нет, все. Я поменяю свою позицию». Если б власть была бы умнее, то она бы вспомнила бы про опыт революционеров вековой давности, что испытания их только закаляли. Я не хочу сказать, что мы революционеры... Но люди, которые занимаются историей хотя бы на любительском уровне, они понимают, что этим ничего не решить. Честно говоря, мне вообще непонятно, зачем они всех туда упаковывают. На что они рассчитывают, надеются? Эффекта нет. Эффект противодействия. Ты выходишь оттуда... И огромное количество людей твоих знакомых, знакомых знакомых, родителей и всех остальных, среди которых, возможно, какая-то часть голосовала не за Тихановскую – они тут же становятся их сторонниками.

- Ты много сделал хорошего. Получается так, что государство тебя за это отблагодарило.

– Да мне все равно, что говорит государство. Понимаете, ты же делаешь это для отдельных людей: для мам, для детей. Государство – это я. Если я знаю, что мы с ребятами это можем сделать, то мы легко это государство заменим. Потому что каждый из нас – гражданин.

Это наплевательское отношение к людям... В новой стране его, конечно, не будет. Я на это надеюсь. Все больше и больше мне хочется стать самому одним из руководителей каких-то отраслей, чтобы вот этого позора национального больше не было.

- Что нужно сделать, чтобы нация объединилась? Или, как говорят мои многие собеседники, она уже объединилась?

– Если бы я мог ответить на этот вопрос коротко, то я, наверное, был бы уже кандидатом в президенты. И по-прежнему, видимо, оставался бы в Жодино. Но я пока не готов начать свою политическую карьеру, хотя мысль уже об этом начинает появляться почти у всех, мне кажется, кто там побывал, – сказал Щурко в эфире БЕЛСАТ LIFE .

Сергей Щурко: «Меня осудили за три минуты. Без знакомства с делом, при отсутствии наличия свидетелей и без адвоката. В 37-м таким темпам удивились бы»