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Генрих Мхитарян: «Карабах сражается с международным терроризмом. Сегодня под прицелом наши дети, завтра могут быть ваши!»

03.10.2020 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян вновь высказал мнение об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы продолжаем наблюдать за ожесточенными боевыми действиями против Нагорного Карабаха. Азербайджанские войска бомбардируют Степанакерт и обстреливают гражданские объекты.

Территория Армении также подвергается бомбардировкам. В результате ракетных ударов Азербайджана были ранены представители местных и зарубежных СМИ.

Нагорный Карабах сражается с международным терроризмом. Армянская нация под угрозой. Под угрозу поставлены всеобщие мир и безопасность. Если это не прекратить сегодня, завтра это может выплеснуться из этого региона в другие. Сегодня под прицелом наши дети, завтра это могут быть ваши дети!

Я еще раз призываю международное сообщество сделать все возможное, чтобы помочь остановить военные действия против армян и мира во всем мире», – заявил Мхитарян.

 
 
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Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян вновь высказал мнение об обострении конфликта в Нагорном Карабахе.
 
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