|
Сергей Щурко: «АБФФ себе не принадлежит. Вергейчик с удовольствием сбежит после нашего общения довольно-таки быстро, потому что аргументов не остается»
03.10.2020 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко поделился мнением об
- «Прессбол» еще не закрыли, Tribuna.com закрыта, YouTube-канал
– Понимаете, АБФФ себе не принадлежит. Понятно, что у них выстроена вертикаль. Когда мы общались с генеральным секретарем Юрием Вергейчиком, то он сказал, что у них все по вертикали. Я ему сказал: «Юр, понимаешь, у вас по вертикали, а у нас по горизонтали. У нас разное отношение к государственности и к принципу построения общества».
То есть у них там кто-то сверху снял трубку и все, хоп, приняли стойку и начали танцевать в зависимости от заказанной мелодии. А здесь так не проходит: надо людей убеждать, переубеждать в широком диалоге. У них нет аргументов. Да, и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Щурко: «АБФФ себе не принадлежит. Вергейчик с удовольствием сбежит после нашего общения довольно-таки быстро, потому что аргументов не остается»
Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко поделился мнением об АБФФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)