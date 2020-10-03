Сергей Щурко: «АБФФ себе не принадлежит. Вергейчик с удовольствием сбежит после нашего общения довольно-таки быстро, потому что аргументов не остается»

Источник материала: Tribuna.com

Автор «Прессбола» и инициатор многочисленных благотворительных проектов Сергей Щурко поделился мнением об .

- «Прессбол» еще не закрыли, Tribuna.com закрыта, YouTube-канал АБФФ лишила аккредитации.

– Понимаете, АБФФ себе не принадлежит. Понятно, что у них выстроена вертикаль. Когда мы общались с генеральным секретарем Юрием Вергейчиком, то он сказал, что у них все по вертикали. Я ему сказал: «Юр, понимаешь, у вас по вертикали, а у нас по горизонтали. У нас разное отношение к государственности и к принципу построения общества».

То есть у них там кто-то сверху снял трубку и все, хоп, приняли стойку и начали танцевать в зависимости от заказанной мелодии. А здесь так не проходит: надо людей убеждать, переубеждать в широком диалоге. У них нет аргументов. Да, и с удовольствием сбежит после нашего с ним общения довольно-таки быстро, потому что аргументов не остается, – сказал Щурко в эфире « БЕЛСАТ LIFE ».