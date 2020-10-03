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Виталий Жуковский: «На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет»
03.10.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Помню, два-три года назад у «Ислочи» было совсем мало болельщиков, сейчас же приходят гораздо больше, клуб серьезно заявил о себе. Как у вас положение в команде в финансовом плане? Просто не хочется терять такую команду, как «Ислочь».
– Нам очень сильно помогают наши партнеры. В этом месяце многие выполнили свои обязательства перед клубом и мы им очень благодарны. Плюс трансфер Янсане нам тоже помог. На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет. Когда в такой большой структуре, как у нас, возникает финансовый дисбаланс, то достаточно сложно управлять. Вроде бы все налаживается. Надеемся, что дальше у нас все будет хорошо. Но мы никогда не жаловались, все ребята терпели.
– Озвучьте свою мечту в этом сезоне.
– Одну мечту трудно выбрать. Не могу даже сказать. Столько всего хочется, поэтому на одном моменте не хочу останавливаться. Мечтать не вредно (улыбается), – сказал Жуковский.
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о финансовом состоянии команды.
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