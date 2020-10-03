ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: «На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет»

03.10.2020 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о финансовом состоянии команды.

– Помню, два-три года назад у «Ислочи» было совсем мало болельщиков, сейчас же приходят гораздо больше, клуб серьезно заявил о себе. Как у вас положение в команде в финансовом плане? Просто не хочется терять такую команду, как «Ислочь».

– Нам очень сильно помогают наши партнеры. В этом месяце многие выполнили свои обязательства перед клубом и мы им очень благодарны. Плюс трансфер Янсане нам тоже помог. На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет. Когда в такой большой структуре, как у нас, возникает финансовый дисбаланс, то достаточно сложно управлять. Вроде бы все налаживается. Надеемся, что дальше у нас все будет хорошо. Но мы никогда не жаловались, все ребята терпели.

– Озвучьте свою мечту в этом сезоне.

– Одну мечту трудно выбрать. Не могу даже сказать. Столько всего хочется, поэтому на одном моменте не хочу останавливаться. Мечтать не вредно (улыбается), – сказал Жуковский.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о финансовом состоянии команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Адвокат Елены Левченко подал жалобу на ее арест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика