Виталий Жуковский: «На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о финансовом состоянии команды.

– Помню, два-три года назад у «Ислочи» было совсем мало болельщиков, сейчас же приходят гораздо больше, клуб серьезно заявил о себе. Как у вас положение в команде в финансовом плане? Просто не хочется терять такую команду, как «Ислочь».

– Нам очень сильно помогают наши партнеры. В этом месяце многие выполнили свои обязательства перед клубом и мы им очень благодарны. Плюс трансфер Янсане нам тоже помог. На данную минуту задолженности по зарплатам в клубе нет. Когда в такой большой структуре, как у нас, возникает финансовый дисбаланс, то достаточно сложно управлять. Вроде бы все налаживается. Надеемся, что дальше у нас все будет хорошо. Но мы никогда не жаловались, все ребята терпели.

– Озвучьте свою мечту в этом сезоне.

– Одну мечту трудно выбрать. Не могу даже сказать. Столько всего хочется, поэтому на одном моменте не хочу останавливаться. Мечтать не вредно (улыбается), – сказал Жуковский.