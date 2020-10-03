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«Витязь» лишили тренировочного зала
03.10.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гандбольный «Витязь» остался без тренировочного зала, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что клуб
«Друзья, обращаемся за помощью!
Гандбольный клуб «Витязь-Леон» ищет тренеровочный зал!
Беда не приходит одна, и так получилось, что нас лишили места для тренировок.
Если вы владелец спортивного зала или у вас есть знакомые, которые могут нам помочь и готовы сотрудничать с нашей гандбольной командой, большая просьба откликнуться.
Напишите нам в социальных сетях или позвоните нашему руководителю Сергею (+375 29 657-15-06)», –
Ранее «Витязь» отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.
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Гандбольный «Витязь» остался без тренировочного зала, сообщает пресс-служба команды.
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