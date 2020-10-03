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«Витязь» лишили тренировочного зала

03.10.2020 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Гандбольный «Витязь» остался без тренировочного зала, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что клуб сняли с чемпионата Беларуси.

«Друзья, обращаемся за помощью!

Гандбольный клуб «Витязь-Леон» ищет тренеровочный зал!

Беда не приходит одна, и так получилось, что нас лишили места для тренировок.

Если вы владелец спортивного зала или у вас есть знакомые, которые могут нам помочь и готовы сотрудничать с нашей гандбольной командой, большая просьба откликнуться.

Напишите нам в социальных сетях или позвоните нашему руководителю Сергею (+375 29 657-15-06)», – говорится в сообщении.

Ранее «Витязь» отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

«Витязь», отстраненный БФГ от участия в чемпионате Беларуси, приглашает болельщиков на матч 4 октября

 
 
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Гандбольный «Витязь» остался без тренировочного зала, сообщает пресс-служба команды.
 
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