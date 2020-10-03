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Асанов поддержал Левченко: «Ты настоящий чемпион для своего народа»

04.10.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Дмитрий Асанов поддержал арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.

«Лена, держись. Ты настоящий чемпион для своего народа. Чемпионами не рождаются, ими становятся», – сказал Асанов в своем Instagram.

Хижинкова поддержала Левченко: «Лена, держись. Мы с тобой и за тебя. А они никогда не смогут ответить на вопрос, для чего они все это делают»

 
 
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Белорусский боксер Дмитрий Асанов поддержал арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
 
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