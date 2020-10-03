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Асанов поддержал Левченко: «Ты настоящий чемпион для своего народа»
04.10.2020 06:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боксер Дмитрий Асанов поддержал арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
«Лена, держись. Ты настоящий чемпион для своего народа. Чемпионами не рождаются, ими становятся», – сказал Асанов в своем
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Белорусский боксер Дмитрий Асанов поддержал арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.
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