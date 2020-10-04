Линдсей Хардин: «Лукашенко не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся. Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет»

Источник материала: Tribuna.com

Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардин считает, что белорусский народ уже не остановится.

«Лукашенко не сможет запугать оставшихся людей. Их слишком много. Он не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся.

Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет», – написала Хардинг.

Хардинг поддержала Левченко: «Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории»