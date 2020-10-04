В биатлоне совсем скоро снег и бег, а сейчас – фтор, вздор и раздор

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стреляющим лыжникам пробил час в полной мере оправдывать собственный спортивный статус. Об этом сказал колумнисту Sputnik Руслану Васильеву и старший тренер мужской сборной Беларуси российский специалист Андрей Падин.

Стремясь на снег и в горы

После гонок чемпионата страны по летнему биатлону не скрывавший удовлетворения наставник (соревнования впечатлили Андрея Викторовича и как специалиста, и как болельщика, благодарного подопечным за острую состязательную интригу в Раубичах!), поделился планами на будущее: "8 октября соберемся на короткий втягивающий сбор в Раубичах с последующим выездом на ранний снег".

Что же касается адреса первого зарубежного в межсезонье-2020 сбора, то… пока никто и ничего не хочет уточнять. Во-первых, "ковидная" проблематика может пустить прахом самые надежные договоренности. Во-вторых, очень не хочется сглазить. И это даже не суеверие, а следование старинной пословице из советской эпохи: судьба играет с человеком, а человек играет на трубе. Не более того.

Если же анализировать ситуацию в общем разрезе, не вдаваясь в частности, то еще перед стартом чемпионата страны в Раубичах Падин говорил о трех возможностях на октябрь: сбор либо в Европе, либо в Тюмени, либо снова в Раубичах. Разумеется, варианты систематизированы "от лучшего к худшему".

Ведь в Европе, например, где-нибудь в тирольских Альпах (биатлонисты в сентябре вдобавок к Шенгену получили еще и национальные визы Австрии), можно сыскать и снег, и столь необходимые для нас, засидевшихся на равнине, условия среднегорья. На тюменской "Жемчужине Сибири" "белое золото" хозяева комплекса тоже готовы гарантировать. Что же касается Раубичей, то это уют в родных пенатах, но в октябре важнее другие параметры, а значит, домашний вариант обладает явно форс-мажорным подтекстом.

Антон Смольский: горы есть горы

Несмотря на существующую до сих пор неопределенность октябрьского плана, настроение у находящихся сейчас на пресловутой "самостоятельной подготовке" спортсменов отнюдь не минорное.

В чем я убедился, пообщавшись с Антоном Смольским, успешно выступившим на недавнем чемпионате в Раубичах. Капитан мужской сборной стал вторым в спринте, уступив лишь Дмитрию Лазовскому, и праздновал викторию в преследовании.

"На чемпионате понравилось все! – признался Антон. – Организация соревнований, конкуренция товарищей на трассе, состояние собственного организма. Я остался доволен тем же спринтом. Очень плотные результаты на финише: тройка призеров уложилась в шесть секунд. Это говорит о равной, плотной и развивающей конкуренции. Соответственно – дополнительная интрига и азарт. Считаю, ребята готовы сильно, что и для меня есть стимул, мотивация".

На вопрос о главных выводах на выходе из летней подготовки Смольский дал такой ответ:

"Мы проделали очень много тяжелой работы. Могу констатировать: прежние годы по сравнению с межсезоньем-2020 были весьма умеренными, даже щадящими с точки зрения получения тренировочных нагрузок. Зато мы добавили в функциональной готовности. Также много работали над стрельбой.

К сожалению, не всегда выходит это все собрать воедино. Но еще не вечер, и мы будем стремиться найти требуемый для хороших результатов баланс.

Конечно, этим межсезоньем как никогда ранее актуализировался психологический фактор. Но при слове "Раубичи" никого не бросает в дрожь, можно сказать, привыкли. Конечно, смена обстановки будет весьма кстати, но надо понимать, что у нас один из лучших стадионов в мире. Все организовано, все на месте.

Тренироваться в Раубичах мне нравится. Недостаток лишь один – природный, отсутствие высоты. Исправлению он не подлежит. А горы есть горы. И там нужно проводить этапы подготовки".

Разумеется, я поинтересовался, как оказались восприняты решения Международного союза биатлонистов о декабрьских этапах Кубка мира. На журналистский взгляд, из Зальцбурга пришли очень обнадеживающие известия.

Во-первых, радостно от самого намерения провести все гонки первого соревновательного триместра. Во-вторых, позитивно средоточие в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене. Исключение этапов в шведском Эстерсунде и французском Ле Гран-Борнане – "проклятые места" – вряд ли кого-нибудь огорчит кроме их хозяев.

"Как по мне, – объяснил Антон, – так Эстерсунд не столь пугающий, как Ле Гран-Борнан, где нас залило в прошлом декабре. Но решение в пользу именно Контиолахти и Хохфильцена – безусловный плюс. Тем более, что в Северной Карелии равнина, а в Тироле, хоть и высота, но несложная, переносящаяся достаточно легко.

Так что количество плюсов для нас увеличивается. А еще переезды не будут отнимать силы. Если вдобавок повезет с хорошей зимней погодой, а не слякотью, как часто случается – вообще прекрасно!

Главное, чтобы все пришлось в уши Богу. Но сомнения и сомневающиеся всегда есть. Ведь пандемия не закончилась. Всякое может случиться. Однако, надеемся на лучшее!"

Напоследок я узнал мнение капитана о новшествах в регламенте. Напомню, что в сезоне-2020/2021 из общего зачета Кубка мира и Кубка наций будет вычитаться не два, а четыре худших результата, плюс IBU учредил новый призовой (синий) бип – лучшему молодому гонщику. За него предстоит конкурировать спортсменам, которым до 1 января 2021 года не исполнится 25 лет. Для Смольского, который 16 декабря отпразднует только 24-й день рождения, это очень интересно.

"Понятно, что изменения приняты с учетом пандемии, – отметил Антон. – Что ж, будет куда интереснее весной узнать итоговую позицию после вычета неудачных гонок. Ведь стабильность приходит не так быстро, как хочется! А синий бип – это мотивация для молодежи. В том числе, и меня. В конце концов, за его ношение IBU предусмотрел материальное поощрение, что всегда приятно".

Смазчики бунтуют

Но есть еще одно изменение на сезон-2020/2021, которое в биатлонном сообществе, в первую очередь – у смазчиков лыж, вызывает бурную негативную реакцию, сродни бунту.

А ведь изменение не "свежее", оно не обрушилось на головы мастерам вакс-кабин внезапной лавиной. Ибо речь идет о запрете использования мазей, содержащих фтор, о котором рассуждали достаточно сдержанно еще весной, в начале лета. Но теперь отношение претерпело резкую коррекцию, точнее, развернулось на 180 градусов и вылилось в требование: новацию необходимо отложить до лучших времен! Разумеется, тут же рождается вопрос: "Отчего так?"

Но прежде напомню, почему вообще возникли экологические придирки к фтористым мазям. Оказывается, якобы установлено, что фтор остается на снегу, затем проникает в почву, на которой вырастает травка, которую могут скушать коровки, ну и так далее, и тому подобное. Дескать, окружающая среда в трансе.

Отсюда и решение о запрете, что в лыжных гонках, что в биатлоне. Но чем ближе час "Х", тем больше ропот. Во-первых, это материально-финансовый фактор. Ведь получается, что от всех старых лыж, станков, утюжков и целых специализированных грузовиков придется избавиться. Они ведь "пропитаны" фтором!

Но еще важнее во-вторых. Сейчас выяснилось, что прибор для тестирования, мягко говоря, не доработан и грешит парадоксальными результатами. То есть, вопрос контроля не решен в принципе. Отсюда опасения по поводу нечестной конкуренции, ибо лыжи с фтором априори лучше скользят, чем лыжи без оного. А если прибор для тестов не дееспособен, то найдутся те, кто захочет сыграть "не чисто".

Занятнее всего высказался на сей счет шеф сервис-бригады сборной Швеции по биатлону Юхан Вальстрем: "Но наш главный страх в том, что некоторые сборные додумаются до чего-то нового, чего нет у других".

И вот это уже интересно. Ведь кто-то предполагает, что без фтора лидерство смазчиков Норвегии все равно сохранится. Но есть иное мнение: дескать, это шанс для тех, кто не разучился соображать, имеет память о мазях до эры фтора.

В той же России у шефа Александра Печерского нет никакой паники. Белорусские смазчики тоже публично не бузят. А вот немцы угрожают бойкотом всех соревнований, и многие настоятельно требуют "отложить партию". Руководство IBU пока отмалчивается, и это можно понять. Вступать в конфликт с экологами и сторонниками подростка Греты Тунберг тоже очень не хочется.