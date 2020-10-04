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Вышел на свободу после 15 суток ареста внештатный автор и ведущий онлайнов Максим Нестерков
04.10.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков вышел на свободу после ареста на 15 суток.
Журналист был
Максим, с возвращением!
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Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.сom Максим Нестерков вышел на свободу после ареста на 15 суток.
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