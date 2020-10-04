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Лисакович дебютировал в стартовом составе «Локомотива» в игре с «Химками»

04.10.2020 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович дебютировал в стартовом составе московского клуба в игре чемпионата России против «Химок».

До этого форвард в предыдущих семи встречах появлялся на поле, выходя на замену.

Tribuna.com ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки».

 
 
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Белорусский нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович дебютировал в стартовом составе московского клуба в игре чемпионата России против «Химок».
 
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