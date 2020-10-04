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В октябре все матчи чемпионата Беларуси пройдут без зрителей
04.10.2020 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В октябре все матчи чемпионата страны пройдут без зрителей, сообщает
Исполком Белорусской федерации баскетбола принял решение до конца октября все матчи мужского и женского национальных чемпионатов проводить без зрителей из-за того, что сразу в нескольких командах участились случаи заболевания COVID-19. Положительное решение об открытии залов для болельщиков или о продлении карантина будет зависеть от изменения эпидемиологической ситуации в Беларуси.
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В октябре все матчи чемпионата страны пройдут без зрителей, сообщает «Прессбол».
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