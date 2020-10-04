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Белорусский боксер Баранчик уступил Сепеде в бою за титул WBC Silver
04.10.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Белорус Иван Баранчик проиграл бой за вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе, поединок прошел в Лас-Вегасе (США).
© Sputnik / Александр Кряжев
Белорусский боксер – экс-чемпион мира по версии IBF – уступил американцу Хосе Сепеде. Встреча спортсменов получилась зрелищной: соперники семь раз отправили друг друга в нокдаун.
Победитель боя определился в пятом раунде – американец нанес Баранчику мощный прямой удар по лицу. В итоге белорус оказался на настиле ринга и уже был не в состоянии продолжить бой.
Для белорусского спортсмена поражение от Сепеды стало вторым в карьере. Ранее 27-летний боксер уступил британцу Джошу Тейлору в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF.
За свою профессиональную карьеру Иван Баранчик выиграл 20 боев, 13 из них – нокаутом.
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Соперники несколько раз отправили друг друга в нокдаун, но исход встречи определил прямой удар американца Хосе Сепеды.
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