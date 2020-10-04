Белорусский боксер Баранчик уступил Сепеде в бою за титул WBC Silver

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Белорус Иван Баранчик проиграл бой за вакантный титул WBC Silver в первом полусреднем весе, поединок прошел в Лас-Вегасе (США).

Белорусский боксер – экс-чемпион мира по версии IBF – уступил американцу Хосе Сепеде. Встреча спортсменов получилась зрелищной: соперники семь раз отправили друг друга в нокдаун.

Победитель боя определился в пятом раунде – американец нанес Баранчику мощный прямой удар по лицу. В итоге белорус оказался на настиле ринга и уже был не в состоянии продолжить бой.

Для белорусского спортсмена поражение от Сепеды стало вторым в карьере. Ранее 27-летний боксер уступил британцу Джошу Тейлору в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF.

За свою профессиональную карьеру Иван Баранчик выиграл 20 боев, 13 из них – нокаутом.

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