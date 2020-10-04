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Никита Мещеряков об аресте Левченко: «Человек отбывает срок непонятно за что. Это полный беспредел. У нас в стране сейчас правовой дефолт»
04.10.2020 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков поделился мнением о Елене Левченко, которая отбывает 15-суточный арест за участие в мирной акции протеста.
«Лена – очень сильный и уверенный человек. Я в ней не сомневаюсь. Это ее еще больше укрепит и немножко, думаю, разозлит. Всех нас это сейчас задевает и злит, что человек отбывает какой-то срок непонятно за что. За то, что гуляла по городу. Это полный беспредел. Мы понимаем, что у нас в стране сейчас правовой дефолт и пытаемся с этим бороться», – сказал Мещеряков в эфире проекта
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Никита Мещеряков об аресте Левченко: «Человек отбывает срок непонятно за что. Это полный беспредел. У нас в стране сейчас правовой дефолт»
Белорусский баскетболист Никита Мещеряков поделился мнением о Елене Левченко, которая отбывает 15-суточный арест за участие в мирной акции протеста.
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