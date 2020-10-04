ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский форвард "Локоматива" Лисакович забил первый гол в чемпионате РФ

04.10.2020 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Нападающий московского "Локомотива" белорус Виталий Лисакович забил свой первый гол в футбольном чемпионате России.

© Photo : РЦОР "Энергетик БГУ"
Шоу Жансура Яхшибоева теперь в Солигорске, или Провожаем Лисаковича?

Напомним, 22-летний игрок сборной Беларуси в начале августа подписал контракт с московским "Локомотивом". Ранее Лисакович выступал за солигорский "Шахтер".

В воскресенье "Локомотив" обыграл подмосковные "Химки" в мачте десятого тура чемпионата России. Лисакович отметился голом на 25-й минуте, еще один раз ворота соперников поразил Владислав Игнатьев (55-я минута).

У "Химок" один раз отличился Кирилл Боженов (46-я минута).

После десяти туров "Локомотив" набрал 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе "Химок" - шесть баллов после десяти игр, команда располагается на 14-й строчке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус вышел в стартовом составе на матч с "Химками" и точным ударом открыл счет на 25-й минуте.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Мещеряков об аресте Левченко: «Человек отбывает срок непонятно за что. Это полный беспредел. У нас в стране сейчас правовой дефолт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика