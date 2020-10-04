Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Нападающий московского "Локомотива" белорус Виталий Лисакович забил свой первый гол в футбольном чемпионате России.

Напомним, 22-летний игрок сборной Беларуси в начале августа подписал контракт с московским "Локомотивом". Ранее Лисакович выступал за солигорский "Шахтер".

В воскресенье "Локомотив" обыграл подмосковные "Химки" в мачте десятого тура чемпионата России. Лисакович отметился голом на 25-й минуте, еще один раз ворота соперников поразил Владислав Игнатьев (55-я минута).

У "Химок" один раз отличился Кирилл Боженов (46-я минута).

После десяти туров "Локомотив" набрал 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе "Химок" - шесть баллов после десяти игр, команда располагается на 14-й строчке.