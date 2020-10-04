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Белорусский форвард "Локоматива" Лисакович забил первый гол в чемпионате РФ
04.10.2020 17:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Нападающий московского "Локомотива" белорус Виталий Лисакович забил свой первый гол в футбольном чемпионате России.
© Photo : РЦОР "Энергетик БГУ"
Напомним, 22-летний игрок сборной Беларуси в начале августа подписал контракт с московским "Локомотивом". Ранее Лисакович выступал за солигорский "Шахтер".
В воскресенье "Локомотив" обыграл подмосковные "Химки" в мачте десятого тура чемпионата России. Лисакович отметился голом на 25-й минуте, еще один раз ворота соперников поразил Владислав Игнатьев (55-я минута).
У "Химок" один раз отличился Кирилл Боженов (46-я минута).
После десяти туров "Локомотив" набрал 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе "Химок" - шесть баллов после десяти игр, команда располагается на 14-й строчке.
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Белорус вышел в стартовом составе на матч с "Химками" и точным ударом открыл счет на 25-й минуте.
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