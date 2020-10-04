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НБА. Финал. 3-й матч. «Майами» против «Лейкерс»
04.10.2020 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье в
«Майами» встретится с «Лейкерс» (0-2).
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НБА
Финал
Третий матч
В серии впереди «Лейкерс» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В воскресенье в НБА состоится третий матч финальной серии сезона.
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