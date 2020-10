Источник материала: Tribuna.com

В Лас-Вегасе завершился вечер профессионального бокса.

В главном поединке вечера экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Иван Баранчик проиграл нокаутом Хосе Сапеде.

Сапеда нокаутировал Баранчика в пятом раунде. До этого боксеры отправляли друг друг в нокдауны семь раз.

Allow us to present: 48 Seconds of Insanity



All 8 knockdowns from the 4+ rounds of the all-time classic that was #ZepedaBaranchyk on ESPN+