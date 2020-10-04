4 октября спортсмены на акции протеста в Минске прошли с плакатом #FreeLeuchanka 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусские спортсмены 4 октября приняли участие в воскресной акции протеста в Минске. На этот раз они прошли с плакатом #FreeLeuchanka, а протестующие скандировали: «Лена Левченко!». В колонне спортсменов были, в частности, известные тренеры Василий Хомутовский и Константин Яковлев.

Баскетболистка Елена Левченко была арестована на 15 суток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Левченко выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.