«МЮ» пропустил 4 гола за 1-й тайм матча английской лиги впервые за 30 лет

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» уступает «Тоттенхэму» (1:4, перерыв) в матче 4-го тура АПЛ .

Манкунианцы пропустили 4 гола за первый тайм игры чемпионата Англии впервые с мая 1990 года, когда они к перерыву проигрывали «Ноттингему» со счетом 0:4.