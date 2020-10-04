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«МЮ» пропустил 4 гола за 1-й тайм матча английской лиги впервые за 30 лет
04.10.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Манкунианцы пропустили 4 гола за первый тайм игры чемпионата Англии впервые с мая 1990 года, когда они к перерыву проигрывали «Ноттингему» со счетом 0:4.
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«Манчестер Юнайтед» уступает «Тоттенхэму» (1:4, перерыв) в матче 4-го тура АПЛ.
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