Виталий Гурков: «Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.

«Жыве!

Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут.

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