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Виталий Гурков: «Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут»

05.10.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.

«Жыве!

Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут.

Неверагодны PeaceDoorBall

 
 
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Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.
 
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