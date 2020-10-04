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Виталий Гурков: «Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут»
05.10.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.
«Жыве!
Если Белорусы сдуваются, то я представляю, что будет, если они поднажмут.
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Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал слова ведущего на СТВ, который заявил, что протесты в стране сдуваются.
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