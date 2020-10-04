ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10-кратный чемпион мира по тайскому боксу Молчанов – Левченко: «Леночка, девочка, солнышко наше, наше национальное достояние, ты там держись! Самое темное время всегда перед рассветом»

05.10.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

10-кратный чемпион мира по тайскому боксу, 4-кратный обладатель Кубка Мира ,чемпион Европы, лауреат многих международных премий Андрей Молчанов поддержал баскетболистку Елену Левченко, которая была осуждена на 15 суток ареста.

«Хочу выразить слова поддержки Елене Левченко. Леночка, девочка, солнышко наше, наше национальное достояние, ты там держись! Каждый порядочный человек, человек, у которого есть совесть, с тобой. Помни, что ты не одна – сердцем, мыслями, своими поступками мы с тобой. Мы о тебе помним, и мы солидарны с тобой.

Самое темное время всегда перед рассветом. Безграничное уважение и поддержка», – сказал Молчанов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10-кратный чемпион мира по тайскому боксу, 4-кратный обладатель Кубка Мира ,чемпион Европы, лауреат многих международных премий Андрей Молчанов поддержал...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Минспорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика