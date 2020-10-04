10-кратный чемпион мира по тайскому боксу Молчанов – Левченко: «Леночка, девочка, солнышко наше, наше национальное достояние, ты там держись! Самое темное время всегда перед рассветом»

Источник материала: Tribuna.com

10-кратный чемпион мира по тайскому боксу, 4-кратный обладатель Кубка Мира ,чемпион Европы, лауреат многих международных премий Андрей Молчанов поддержал баскетболистку Елену Левченко, которая была осуждена на 15 суток ареста.

«Хочу выразить слова поддержки Елене Левченко. Леночка, девочка, солнышко наше, наше национальное достояние, ты там держись! Каждый порядочный человек, человек, у которого есть совесть, с тобой. Помни, что ты не одна – сердцем, мыслями, своими поступками мы с тобой. Мы о тебе помним, и мы солидарны с тобой.

Самое темное время всегда перед рассветом. Безграничное уважение и поддержка», – сказал Молчанов.