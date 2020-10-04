Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Минспорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку

Источник материала: Tribuna.com

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) возобновила прием заявок на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, которая должна была пройти в Беларуси.

Заявка Беларуси была одобрена Генеральной ассамблеей ФИДЕ в октябре 2018 года, однако сейчас Совет ФИДЕ отменил это решение. Причина – нарушение финансовых обязательств: белорусское министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку.

«Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения.

ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются», – сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что финансовые проблемы организаторов не связаны с политической ситуацией в Беларуси.

«Конечно, это (волнения) не помогает, но определенно это не главная причина. Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия», – сказал Дворкович.

Подача заявок включает в себя организацию не только Всемирной шахматной олимпиады, но и конгресса ФИДЕ. Кроме того, ФИДЕ ищет новых организаторов для женского Кубка мира ФИДЕ, перенесенного на апрель 2021 года, и Кубка мира ФИДЕ, запланированного на сентябрь следующего года.