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Московское «Динамо» победило «Краснодар» (2:0) в первом матче под руководством Кульчия

05.10.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 10-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Краснодар» (2:0). 

Московский клуб проводил первый матч после отставки тренера Кирилла Новикова. Временно исполняет обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий, работающий с молодежной командой бело-голубых.

«Динамо», набрав 17 очков, занимает шестое место. У «Краснодара» 15 баллов и восьмое место.

Динамо Москва – Краснодар 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Грулев, 2:0 – 57 Лесовой.
Динамо МоскваШунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Скопинцев (Плиев, 86), Фомин, Моро, Н`Жи (Комличенко, 69), Шиманьски (Школик, 90), Лесовой, Грулев (Терехов, 86).
КраснодарСафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Уткин (Сулейманов, 56), Газинский (Камболов, 75), Вильена, Классон (Сперцян, 75), Берг (Кутовой, 75), Кабелла.
Предупреждения:
Н`Жи (6), Паршивлюк (41), Шиманьски (45), Смольников (47), Панталеао (66), Газинский (74), Лесовой (74).

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