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Московское «Динамо» победило «Краснодар» (2:0) в первом матче под руководством Кульчия
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Источник материала:
Tribuna.com
В 10-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Краснодар» (2:0).
Московский клуб проводил первый матч после отставки тренера Кирилла Новикова. Временно исполняет обязанности главного тренера «Динамо» Александр Кульчий, работающий с молодежной командой бело-голубых.
«Динамо», набрав 17 очков, занимает шестое место. У «Краснодара» 15 баллов и восьмое место.
- Дата проведения
-
4 октября, 20.00, «ВТБ Арена»
- Голы:
-
1:0 –
37 Грулев,
2:0 –
57 Лесовой.
Динамо Москва –
Шунин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Скопинцев (Плиев, 86), Фомин, Моро, Н`Жи (Комличенко, 69), Шиманьски (Школик, 90), Лесовой, Грулев (Терехов, 86).
Краснодар –
Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Панталеао, 22), Уткин (Сулейманов, 56), Газинский (Камболов, 75), Вильена, Классон (Сперцян, 75), Берг (Кутовой, 75), Кабелла.
- Предупреждения:
-
Н`Жи
(6), Паршивлюк
(41), Шиманьски
(45), Смольников
(47), Панталеао
(66), Газинский
(74), Лесовой
(74).
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В 10-м туре РПЛ «Динамо» дома обыграло «Краснодар» (2:0).
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