«Зенит» – «Цмокi». Белорусы, живущие в Санкт-Петербурге, во время матча провели акцию солидарности с Левченко

Источник материала: Tribuna.com

Белорусы, которые живут в Санкт-Петербурге провели акцию солидарности с Еленой Левченко и всеми спортсменами Беларуси на игре «Зенит» – «Цмокi».

«Лена Левченко», – скандировали болельщики вовремя матча.

Баскетболистка Елена Левченко была арестована на 15 суток. Левченко выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

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