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Клопп о 2:7 с «Астон Виллой»: «Мы говорили, что хотим творить историю, но явно не так»
05.10.2020 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Прежде всего, нужно сказать, что
У нас были хорошие моменты, которые мы не использовали, но, когда пропускаешь семь, вряд ли можно говорить о том, что счет мог бы быть 7:7.
Мы допустили слишком много ошибок, огромных ошибок, очевидно. Все началось с первого гола, мы допускали серьезные ошибки у ворот.
Мы теряли мяч в неподходящих зонах и не защищались должным образом. Все выглядело так, будто мы упустили нити игры после 0:1. Но это не оправдание.
Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», – сказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:7) в 4-м туре АПЛ.
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