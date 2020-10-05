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Клопп о 2:7 с «Астон Виллой»: «Мы говорили, что хотим творить историю, но явно не так»

05.10.2020 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:7) в 4-м туре АПЛ.

«Прежде всего, нужно сказать, что «Астон Вилла» очень хорошо сыграла. Они были в отличной форме, очень умны и очень целеустремленны. Мы не были.

У нас были хорошие моменты, которые мы не использовали, но, когда пропускаешь семь, вряд ли можно говорить о том, что счет мог бы быть 7:7.

Мы допустили слишком много ошибок, огромных ошибок, очевидно. Все началось с первого гола, мы допускали серьезные ошибки у ворот.

Мы теряли мяч в неподходящих зонах и не защищались должным образом. Все выглядело так, будто мы упустили нити игры после 0:1. Но это не оправдание.

Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», – сказал Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:7) в 4-м туре АПЛ.
 
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