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Директор департамента женского баскетбола WNBA/FIBA Пеничейру: «Поддерживаем Левченко, которая была задержана за то, что должно быть всеобщим правом»

05.10.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор департамента женского баскетбола WNBA/FIBA Тиша Пеничейру поддержала арестованную на 15 суток Елену Левченко.

«WNBPA поддерживает Елену Левченко, одну из самых известных баскетболисток Беларуси и бывшего игрока WNBA (Atlanta Dream), которая была задержана за осуществление того, что должно быть всеобщим правом. За свободу выражения мнения и мирные протесты.

Несмотря на ее популярность как игрока, а может быть, именно из-за этого, 30 сентября Елену остановили в аэропорту Минска, когда она пыталась покинуть Беларусь для планового лечения и реабилитации. Насколько мы понимаем, через несколько часов после ареста она была приговорена к 15 суткам тюремного заключения за участие в массовых протестах в Беларуси, которые продолжаются после выборов президента в августе.

Елена стала лицом движения белорусских спортсменов, поддерживающих протестующих. Она одна из почти 700 представителе спортивной общественности, которые подписали открытое письмо против жестокости силовиков и призвали к расследованию избиений и пыток протестующих. Из-за незаконного ареста Елены группа спортсменов призывает к общенациональному бойкоту всех спортивных мероприятий.

Мы работаем с международным движением игроков и экспертами на местах, чтобы выяснить текущий статус Елены и гарантировать, что мировое спортивное сообщество использует свои рычаги давления для ее немедленного освобождения и гарантий ее безопасности.

Пусть коллективный голос членов WNBPA и спортсменов со всего мира направит мощный сигнал и прольет свет на эту несправедливость, чтобы (1) потребовать освобождения Елены и положить конец административным и уголовным разбирательствам, и (2) обеспечить, чтобы ее не заставили молчать и ее активность не останавливали», – заявила Пеничейру.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор департамента женского баскетбола WNBA/FIBA Тиша Пеничейру поддержала арестованную на 15 суток Елену Левченко.
 
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