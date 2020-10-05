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Анастасия Сорокина: «Правительством Беларуси было принято решение об отказе от проведения Всемирной шахматной олимпиады»

05.10.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФШ Анастасия Сорокина объяснила, почему Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

«Правительством Беларуси было принято решение об отказе от проведения олимпиады,  на данном этапе ведутся переговоры с ФИДЕ», – сказала Сорокина.

Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года. Минспорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку

 
 
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Председатель БФШ Анастасия Сорокина объяснила, почему Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.
 
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