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Анастасия Сорокина: «Правительством Беларуси было принято решение об отказе от проведения Всемирной шахматной олимпиады»
05.10.2020 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФШ Анастасия Сорокина объяснила, почему Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.
«Правительством Беларуси было принято решение об отказе от проведения олимпиады, на данном этапе ведутся переговоры с ФИДЕ», – сказала Сорокина.
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Анастасия Сорокина: «Правительством Беларуси было принято решение об отказе от проведения Всемирной шахматной олимпиады»
Председатель БФШ Анастасия Сорокина объяснила, почему Беларусь лишилась права на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.
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