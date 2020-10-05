|
Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!
05.10.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Впервые в Беларуси, легальное онлайн-казино Гранд Казино с 01.10.2020 по 19.10.2020 проводит на своей платформе уникальный турнир
«Сладкая Парочка» станет ярким украшением Гранд Казино, ведь это первый для Беларуси турнир, где появится возможность в рамках одного события наслаждаться игрой в Блэкджек и Слоты. В турнире будет задействовано большинство слот-игр провайдеров «EGT», «Red Rake» и «Amatic», а также все столы Лайв блэкджека. Общий призовой фонд турнира составит 7700 BYN! 40 участников набравших наибольшее количество очков смогут получить свою часть общего призового фонда.
Отличительная черта турниров Гранд Казино – выигрыши тех, кому улыбнется удача, не потребуется отыгрывать!
Подобный тандем развлечений абсолютно разного характера, позволит посетителям онлайн-казино получить уникальный опыт и совершенно новые впечатления от игрового процесса! Так же, в виртуальном игровом заведении вас всегда ждет 10% кэшбэк.
В стремлении создать инновационную и комфортную игровую платформу для своих посетителей, Гранд Казино ломает языковые барьеры! Раздел Лайв казино позволяет играть на 7 языках по выбору клиента: русский, английский, армянский, турецкий, персидский, арабский и испанский.
И это только начало большого пути. Команда Гранд Казино не планирует останавливаться на достигнутом, уже в этом месяце посетители онлайн-казино смогут оценить по достоинству весомое пополнение в постоянно обновляющейся коллекции развлечений:
«Ваши страсть, азарт и стремления будут услышаны!»
Все подробности о том, как стать участником турнира, Вы узнаете, перейдя на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в Беларуси, легальное онлайн-казино Гранд Казино с 01.10.2020 по 19.10.2020 проводит на своей платформе уникальный турнир «Сладкая Парочка»! В рамках данного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)