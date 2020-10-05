Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!

Источник материала: Tribuna.com

Впервые в Беларуси, легальное онлайн-казино Гранд Казино с 01.10.2020 по 19.10.2020 проводит на своей платформе уникальный турнир «Сладкая Парочка» ! В рамках данного турнира клиентам будут доступны для игры как Блэкджек, так и Слоты, а общий призовым фонд составит 7700 BYN!





«Сладкая Парочка» станет ярким украшением Гранд Казино, ведь это первый для Беларуси турнир, где появится возможность в рамках одного события наслаждаться игрой в Блэкджек и Слоты. В турнире будет задействовано большинство слот-игр провайдеров «EGT», «Red Rake» и «Amatic», а также все столы Лайв блэкджека. Общий призовой фонд турнира составит 7700 BYN! 40 участников набравших наибольшее количество очков смогут получить свою часть общего призового фонда.

Отличительная черта турниров Гранд Казино – выигрыши тех, кому улыбнется удача, не потребуется отыгрывать!

Подобный тандем развлечений абсолютно разного характера, позволит посетителям онлайн-казино получить уникальный опыт и совершенно новые впечатления от игрового процесса! Так же, в виртуальном игровом заведении вас всегда ждет 10% кэшбэк.





В стремлении создать инновационную и комфортную игровую платформу для своих посетителей, Гранд Казино ломает языковые барьеры! Раздел Лайв казино позволяет играть на 7 языках по выбору клиента: русский, английский, армянский, турецкий, персидский, арабский и испанский.

И это только начало большого пути. Команда Гранд Казино не планирует останавливаться на достигнутом, уже в этом месяце посетители онлайн-казино смогут оценить по достоинству весомое пополнение в постоянно обновляющейся коллекции развлечений:

«Ваши страсть, азарт и стремления будут услышаны!»

Все подробности о том, как стать участником турнира, Вы узнаете, перейдя на сайт Гранд Казино .



