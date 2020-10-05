ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!

05.10.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Впервые в Беларуси, легальное онлайн-казино Гранд Казино с 01.10.2020 по 19.10.2020 проводит на своей платформе уникальный турнир «Сладкая Парочка»! В рамках данного турнира клиентам будут доступны для игры как Блэкджек, так и Слоты, а общий призовым фонд составит 7700 BYN!  

Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!

«Сладкая Парочка» станет ярким украшением Гранд Казино, ведь это первый для Беларуси турнир, где появится возможность в рамках одного события наслаждаться игрой в Блэкджек и Слоты. В турнире будет задействовано большинство слот-игр провайдеров «EGT», «Red Rake» и «Amatic», а также все столы Лайв блэкджека. Общий призовой фонд турнира составит 7700 BYN! 40 участников набравших наибольшее количество очков смогут получить свою часть общего призового фонда.

Отличительная черта турниров Гранд Казино – выигрыши тех, кому улыбнется удача, не потребуется отыгрывать!

Подобный тандем развлечений абсолютно разного характера, позволит посетителям онлайн-казино получить уникальный опыт и совершенно новые впечатления от игрового процесса! Так же, в виртуальном игровом заведении вас всегда ждет 10% кэшбэк.

Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!

В стремлении создать инновационную и комфортную игровую платформу для своих посетителей, Гранд Казино ломает языковые барьеры! Раздел Лайв казино позволяет играть на 7 языках по выбору клиента: русский, английский, армянский, турецкий, персидский, арабский и испанский.

И это только начало большого пути. Команда Гранд Казино не планирует останавливаться на достигнутом, уже в этом месяце посетители онлайн-казино смогут оценить по достоинству весомое пополнение в постоянно обновляющейся коллекции развлечений:

«Ваши страсть, азарт и стремления будут услышаны!»

Все подробности о том, как стать участником турнира, Вы узнаете, перейдя на сайт Гранд Казино.

Слоты и Блэкджек в турнире «Сладкая Парочка» на 7700 BYN в Гранд Казино!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в Беларуси, легальное онлайн-казино Гранд Казино с 01.10.2020 по 19.10.2020 проводит на своей платформе уникальный турнир «Сладкая Парочка»! В рамках данного...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Людас Румбутис: «Расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. У них получается: в Беларуси мы короли, в Европе – не трогайте нас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика