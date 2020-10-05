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Людас Румбутис: «Расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. У них получается: в Беларуси мы короли, в Европе – не трогайте нас»

05.10.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис оценил выступление солигорского «Шахтера» в еврокубках.

«Очень расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. В который раз они попадают на молдавский клуб и просто проваливаются, не знаю, по колено в песок.

«Шахтеру» не хватает который год ментальности. Они очень уверенно себя чувствую в чемпионате Беларуси, но как только попадают в Европу. Они только при Боровском играли в плей-офф квалификации Лиги Европы. Против хорошей команды, за которую выступал тогда Депай (ПСВ – Tribuna.com). У них получается как-то так: в Беларуси мы короли, в Европе – не трогайте нас. Как-то так получается. Ребята, конечно, стараются, вопросов нет. Но мы из года в год видим, что это одна и та же картина», – сказал Румбутис.

Напомним, в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» проиграл «Сфынтул Георге» (0:0, 1-4 по пенальти).

 
 
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Белорусский специалист Людас Румбутис оценил выступление солигорского «Шахтера» в еврокубках.
 
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