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Людас Румбутис: «Расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. У них получается: в Беларуси мы короли, в Европе – не трогайте нас»
05.10.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Очень расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. В который раз они попадают на молдавский клуб и просто проваливаются, не знаю, по колено в песок.
«Шахтеру» не хватает который год ментальности. Они очень уверенно себя чувствую в чемпионате Беларуси, но как только попадают в Европу. Они только при Боровском играли в плей-офф квалификации
Напомним, в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» проиграл «Сфынтул Георге» (0:0, 1-4 по пенальти).
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Людас Румбутис: «Расстроен выступлением «Шахтера» в еврокубках. У них получается: в Беларуси мы короли, в Европе – не трогайте нас»
Белорусский специалист Людас Румбутис оценил выступление солигорского «Шахтера» в еврокубках.
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