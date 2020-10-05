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Гендель поддержала Левченко: «Вместе мы – сила, мы победим!»
05.10.2020 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская волейболистка Елена Гендель поддержала арестованную баскетболистку Елену Левченко.
Лена, держись! Хочу сказать слова поддержки в адрес Елены Левченко. Ты доказала, что ты – настоящий спортсмен, боец и женщина. Вместе мы – сила, мы победим!» – заявила Гендель.
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Белорусская волейболистка Елена Гендель поддержала арестованную баскетболистку Елену Левченко.
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