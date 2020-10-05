Гендель поддержала Левченко: «Вместе мы – сила, мы победим!»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская волейболистка Елена Гендель поддержала арестованную баскетболистку Елену Левченко.

Лена, держись! Хочу сказать слова поддержки в адрес Елены Левченко. Ты доказала, что ты – настоящий спортсмен, боец и женщина. Вместе мы – сила, мы победим!» – заявила Гендель.