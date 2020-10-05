Беларусь отказалась от проведения Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Беларусь приняла решение отказаться от проведения Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году, рассказали Sputnik в ОО "Белорусская федерация шахмат".

"Такое решение действительно принято правительством Беларуси, и ведутся переговоры с ФИДЕ по этому вопросу по урегулированию. Документы еще не подписаны – самое главное мероприятие, генеральная ассамблея ФИДЕ, состоится в декабре. На этом заседании будет принято окончательное решение по данному вопросу, потому что это беспрецедентный случай. Это впервые в истории, когда страна отказывается от проведения такого значимого мероприятия", – рассказала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.

По ее словам, причиной такого решения белорусских властей стали сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране и в мире в целом.

"Этот вопрос уже с начала года обсуждался", – рассказала Сорокина.

За отказ страны принять турнир предусмотрены штрафные санкции, которые белорусские переговорщики рассчитывают минимизировать, не доводя дело до суда. Сорокина рассказала, что как вице-президент ФИДЕ и как председатель Белорусской федерации шахмат также участвует в этих переговорах.

"Это конфиденциальная информация, и я не могу разглашать суммы, но в принципе это могут быть суммы и с шестью нулями, что для страны в данной ситуации будет болезненно. Мы постараемся через переговоры минимизировать финансовые и репутационные потери", - сказала глава Белорусской федерации шахмат.

Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году. Проведение в стране Всемирной шахматной Олимпиады является большим имиджевым мероприятием, на которое приезжают представители около 190 стран, и выиграть данную заявку было очень сложно, напоминает Сорокина.

"Федерация проводила работу на протяжении двух лет и с международной федерацией, и со странами-делегатами, которые участвуют в голосовании, чтобы наша заявка прошла. Конечно, это огромная площадка как для спортсменов, так и бизнес-площадка. По количеству стран она может сравниться только с ассамблеей ООН. Такое количество стран даже в Олимпийских играх очень тяжело собрать, поэтому это беспрецедентный случай, и очень жаль, что так получилось", – призналась председатель национальной федерации шахмат.