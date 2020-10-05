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Федерация баскетбола Франции поддержала Левченко: «Полностью поддерживаем Елену. Надеемся на скорое освобождение»
05.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Федерация баскетбола Франции поддержала арестованную на 15 суток Елену Левченко.
«Полностью поддерживаем Елену Левченко. Она – всемирно известный белорусский игрок. Была арестована и приговорена к 15 суткам. Надеемся на скорое освобождение», – сообщает ФБФ.
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Федерация баскетбола Франции поддержала Левченко: «Полностью поддерживаем Елену. Надеемся на скорое освобождение»
Федерация баскетбола Франции поддержала арестованную на 15 суток Елену Левченко.
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