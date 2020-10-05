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Глава Global Athlete раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси: «Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но у вас есть лидер страны, который возглавляет НОК»

05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава движения Global Athlete Роб Келер раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси, а также обвинил организацию в двойных стандартах.

«Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но все же у вас есть лидер страны, который является главой НОК. Где в этом автономия?» – сказал Келер.

Напомним, что президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.

 
 
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Глава движения Global Athlete Роб Келер раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси, а также обвинил организацию в двойных стандартах.
 
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