Глава Global Athlete раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси: «Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но у вас есть лидер страны, который возглавляет НОК»

Источник материала: Tribuna.com

Глава движения Global Athlete Роб Келер раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси, а также обвинил организацию в двойных стандартах.

«Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но все же у вас есть лидер страны, который является главой НОК. Где в этом автономия?» – сказал Келер.

Напомним, что президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.