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Глава Global Athlete раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси: «Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но у вас есть лидер страны, который возглавляет НОК»
05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава движения Global Athlete Роб Келер раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси, а также обвинил организацию в двойных стандартах.
«Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но все же у вас есть лидер страны, который является главой НОК. Где в этом автономия?» – сказал Келер.
Напомним, что президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.
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Глава Global Athlete раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси: «Они говорят, что мир спорта должен иметь автономию, но у вас есть лидер страны, который возглавляет НОК»
Глава движения Global Athlete Роб Келер раскритиковал МОК из-за ситуации в Беларуси, а также обвинил организацию в двойных стандартах.
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