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Команды Непрофессиональной баскетбольной лиги дисквалифицировали до конца сезона за то, что они выразили солидарность с Левченко во время матча

05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче НБЛ (Непрофессиональная баскетбольная лига) минская «Алабама» и «Гомель» не стали атаковать на 11-й минуте, выразив солидарность с центровой сборной Беларуси, которая выступала под 11-м номером.

После этого случая, как сообщает телеграм-канал «Кошыкбол», ректору БНТУ позвонили из прокуратуры и попросили разобраться с этим инцидентом.

Ректор вызвал управляющего любительской лиги на разговор. Итог: дисквалификация «Алабамы» и «Гомеля» до конца сезона. При этом нет гарантии, что лиге разрешат дальнейшее проведение матчей в зале БНТУ – этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

По мнению «Кошыкбола», потерей двух команд НБЛ может не ограничится, и другие коллективы будут сниматься с турнира в знак солидарности.

ВИДЕО

 
Теги: Гомель
 
 
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В матче НБЛ (Непрофессиональная баскетбольная лига) минская «Алабама» и «Гомель» не стали атаковать на 11-й минуте, выразив солидарность с центровой сборной...
 
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