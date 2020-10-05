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Команды Непрофессиональной баскетбольной лиги дисквалифицировали до конца сезона за то, что они выразили солидарность с Левченко во время матча
05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче НБЛ (Непрофессиональная баскетбольная лига) минская «Алабама» и «Гомель» не стали атаковать на 11-й минуте, выразив солидарность с центровой сборной Беларуси, которая выступала под 11-м номером.
После этого случая, как сообщает
Ректор вызвал управляющего любительской лиги на разговор. Итог: дисквалификация «Алабамы» и «Гомеля» до конца сезона. При этом нет гарантии, что лиге разрешат дальнейшее проведение матчей в зале БНТУ – этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
По мнению «Кошыкбола», потерей двух команд НБЛ может не ограничится, и другие коллективы будут сниматься с турнира в знак солидарности.
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Команды Непрофессиональной баскетбольной лиги дисквалифицировали до конца сезона за то, что они выразили солидарность с Левченко во время матча
В матче НБЛ (Непрофессиональная баскетбольная лига) минская «Алабама» и «Гомель» не стали атаковать на 11-й минуте, выразив солидарность с центровой сборной...
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