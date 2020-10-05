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«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК: «НОК возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси»
05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК.
DW
«Национальный олимпийский комитет (...) стал пособником беззакония и дискриминации и возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси.
«Мы просим руководство Международного олимпийского комитета проявить солидарность со спортсменами (...) и не оставаться равнодушным к действиям НОК Беларуси, которые связаны с дискриминацией и насилием», – говорится в письме.
Напомним, что президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.
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«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК: «НОК возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси»
«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК.
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