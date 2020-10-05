ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК: «НОК возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси»

05.10.2020 19:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Свободное объединение спортсменов Беларуси» направит письмо в МОК. 

DW опубликовала часть черновой версии, в которой SOS BY призывает МОК соблюдать свой устав. 

«Национальный олимпийский комитет (...) стал пособником беззакония и дискриминации и возглавляется людьми, несущими основную ответственность за то, что сейчас происходит в Беларуси. 

«Мы просим руководство Международного олимпийского комитета проявить солидарность со спортсменами (...) и не оставаться равнодушным к действиям НОК Беларуси, которые связаны с дискриминацией и насилием», – говорится в письме.

Напомним, что президентом НОК Беларуси является Александр Лукашенко.

Левченко говорила правду и получила 15 суток: критиковала Лукашенко, поддерживала бастующих и ужасалась Окрестина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь, Литва и Польша совместно подали предварительную заявку на проведение мужского ЧЕ-2026 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика