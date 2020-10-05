МОК о ситуации в Беларуси: «Если спортсмен будет отстранен от олимпийской сборной только из-за того, что выразил свое политическое мнение, мы, конечно, рассмотрит такой случай»

Источник материала: Tribuna.com

В Международном олимпийском комитете, комментируя ситуацию в Беларуси, отметили, что не могут повлиять на политическую систему суверенной страны.

«МОК не имеет ни мандата, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны и не будет комментировать политические события в любой стране.

Ни один [спортсмен] с нами не связывался по этому вопросу. Тем не менее, мы связались с НОК, чтобы получить разъяснения. Если спортсмен будет отстранен от олимпийской сборной только из-за того, что выразил свое политическое мнение, мы, конечно, рассмотрит такой случай», – говорится в заявлении МОК.