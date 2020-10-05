Константин Яковлев: «В определенный момент стало противно находиться в этом чемпионате. Как можно находиться рядом с теми, кто работает в БФГ? Или с теми, кто в нынешней ситуации молчит?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев прокомментировал снятие команды с чемпионата, отметив, что стало противно находиться в этом турнире.

- Ты понимал, какие могут быть последствия после отказа проводить матч?

– Знаешь, как говорят: когда у тебя хата горит, ты не думаешь о последствиях. Ты пытаешься сделать что-то быстро, оперативно. И когда у тебя друга забирают в тюрьму, тебе тоже нужно максимально быстро оказать какую-то помощь. Особо о последствиях я не думал. Когда немного успокоился, начал предполагать, что может быть. Понимал, что просто так это не оставят, тем более мне ребята из команды сказали, что возможна дисквалификация.

– Так вот, тебе сказали, что команду могут снять с чемпионата.

– Единственное, что я тогда произнес: «Пускай подавятся». Да и как по-другому? Ты вот представь. Из «Машеки» нам никто не позвонил, не спросил, как у нас дела, что происходит. Только один из тренеров позвонил и спросил: «Вы точно не будете играть? Вы нас не обманываете? А то мы сейчас не приедем, а вы выйдете, и нам засчитают техническое поражение за неявку». Ты представляешь, какой цирк? Но на всякий случай могилевчане приехали в Минск. Вот в таком обществе мы живем.

– Ты думал, что команду могут исключить из чемпионата, или полагал, что выпишут, например, какой-то штраф, либо применят какое-то более мягкое наказание?

– Честно, мне просто в определенный момент даже противно стало находиться в этом чемпионате. Перед сезоном были амбиции, хотелось занять третье-четвертое место, тем более команда собралась классная. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но потом… Как можно находиться рядом с теми людьми, которые работают в БФГ, например? Или теми, кто даже в нынешней ситуации молчат и никак не реагируют на сегодняшние события?

– Если бы федерация не сняла «Витязь» с чемпионата, вы бы ушли сами?

– БФГ на своей странице в соцсетях разместила новость о нашей дисквалификации. И потом под ней появилось сообщение, что «Витязь» сделал это специально, потому что команда не планировала участвовать в чемпионате дальше. Писал это пресс-атташе федерации Андрей Балецкий от своего имени, якобы как болельщик, хотя все прекрасно знают, какую должность в БФГ он занимает. Как это вообще трактовать? И начинает объяснять, по каким пунктам регламента принималось это решение. Но если мы говорим о регламенте, то я могу сказать следующее.

Мы видим раскол во всех сферах. Как стало мне известно в день, когда было принято решение о нашем исключении из чемпионата, на заседании поначалу некоторые открещивались от участия в голосовании. Насколько я понимаю, СТК (спортивно-технический комитет) вообще не занимается этими вопросами, такие решения принимает исполком федерации. Есть информация, что на этот раз решение принял Коноплев лично, оставалось только придать ему силу через СТК. Мы прекрасно понимаем, что сейчас собрать исполком боятся. Там же будет много людей, которые будут голосовать. Одно дело – заставить что-то сделать несколько человек на зарплате, другое – многих менее зависимых. Мы видим, как увольняют самых заслуженных руководителей за то, что их подопечные имеют свое мнение. Думаю, Коноплеву тоже страшно. Не столько за свое место, сколько за статус приближенного.

СТК втихую провели. Нигде так не делают! В прессе никакой информации не было. Знаю, что парни с «Трибуны» звонили по этому поводу в БФГ, узнавали, но им ничего не сказали. Если вы хотите выгнать команду из чемпионата, как минимум предупредите руководителей клуба, выслушайте его позицию. Это как обвинить человека, не послушав его. Как такое возможно? В БФГ ссылаются на какие-то пункты регламента. Да, пожалуйста, но есть же чисто человеческие отношения. Вы что-нибудь об этом знаете? Вы можете услышать людей? Заседание СТК – чистая формальность, там решение все равно принимает один человек. Голосуй, не голосуй, все равно получишь… Даже если все скажут «оставляем команду», а Коноплев скажет, что ее нужно снимать, поступят так, как сказал председатель БФГ.

В общем, все сделано нагло и втихую. А руководит этим всем Коноплев, который в свое время совмещал пост председателя федерации с обязанностями депутата. Этот человек будет мне говорить, что спорт вне политики? Так объясни мне, пожалуйста, тогда, что делают спортсмены на тайной инаугурации Лукашенко, если спорт вне политики! – сказал Яковлев.