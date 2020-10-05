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НОК Литвы поддержал белорусских спортсменов и выразил готовность оказать организационную помощь для них

05.10.2020 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент НОК Литвы Дайна Гудзинявичюте провела встречу с экс-генеральным секретарем НОК Беларуси и действующим председателем комиссии по этике Анатолием Котовым.

«Котов, работавший в администрации Александра Лукашенко, ушел в отставку после того, как власть применила насилие к народу Беларуси. Вскоре он был вынужден покинуть страну со своей семьей и в настоящее время проживает в Польше.

На неформальной встрече также присутствовали представители Фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Опейкин и Максим Березинский», – говорится в пресс-релизе НОК Литвы.

«Представители белорусского спортивного сообщества – не только наши соседи, но и хорошие друзья. Мы долго говорили о ситуации в стране и положении спортсменов. В свою очередь они поблагодарили Литву за огромную поддержку белорусского народа. Сейчас она очень важна и помогает не сломаться», – сказала Гудзинявичюте.

Также НОК Литвы выразил готовность оказать организационную помощь для белорусских спортсменов.

 
 
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Президент НОК Литвы Дайна Гудзинявичюте провела встречу с экс-генеральным секретарем НОК Беларуси и действующим председателем комиссии по этике Анатолием...
 
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