НОК Литвы поддержал белорусских спортсменов и выразил готовность оказать организационную помощь для них

Источник материала: Tribuna.com

Президент НОК Литвы Дайна Гудзинявичюте провела встречу с экс-генеральным секретарем НОК Беларуси и действующим председателем комиссии по этике Анатолием Котовым.

«Котов, работавший в администрации Александра Лукашенко, ушел в отставку после того, как власть применила насилие к народу Беларуси. Вскоре он был вынужден покинуть страну со своей семьей и в настоящее время проживает в Польше.

На неформальной встрече также присутствовали представители Фонда спортивной солидарности Беларуси Александр Опейкин и Максим Березинский», – говорится в пресс-релизе НОК Литвы.

«Представители белорусского спортивного сообщества – не только наши соседи, но и хорошие друзья. Мы долго говорили о ситуации в стране и положении спортсменов. В свою очередь они поблагодарили Литву за огромную поддержку белорусского народа. Сейчас она очень важна и помогает не сломаться», – сказала Гудзинявичюте.

Также НОК Литвы выразил готовность оказать организационную помощь для белорусских спортсменов.