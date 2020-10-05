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Яшин, Буффон, Нойер, Касильяс, ван дер Сар – среди претендентов на звание лучшего вратаря в истории (France Football)
05.10.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский журнал France Football составил список из 10 вратарей, номинированных на звание лучшего в истории.
В топ-10 попал голкипер сборной СССР, обладатель «Золотого мяча»
France Football планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3.
Также в список попали следующие вратари:
Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун),
Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».
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