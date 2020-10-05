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Купаловцы поддержали Левченко: «Летом 2020-го самая заметная и яркая баскетболистка страны поверила в Новую Беларусь. За свою «игру» Елена была задержана»

06.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Купаловцы поддержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которую осудили на 15 суток ареста.

«Сегодня не будет стихов… Потому что БЕЛАРУСКА Елена Левченко – сама и есть стихи.

А однажды ее биографию экранизируют. И это будет кино о силе, отваге и об упорстве. Обычная девочка из Гомеля. Знаете, таких на планете миллионы.  Не любила школу. Каждое 1-е сентября  приходила на линейку, чтобы с ужасом обнаружить, что за лето стала еще выше  одноклассников.  Это драма – ну потому что не дружат с дылдами, не приглашают их на медляки и не берут в космонавты. Потом много лет спустя в интервью Левченко скажет, что  спортивный зал  был  тем единственным местом, где она чувствовала себя нужной. Только на уроках физкультуры ее «такую» вдруг все хотели к себе в  команду. Так что вопрос для нее маленькой состоял только в том, как распорядиться детским отчаянием. И Лена просто  поверила в этот свой баскетбол: в 17 лет  уехала туда, где даже самые оторванные  от земли мечты сбываются. А у нее была именно такая мечта: выступать в WNBA – самой сильной Лиге мира. Это вам не первенство деревни! И она выиграла Восточную конференцию и сыграла в  финале!

Еще Лена становилась лучшей центровой чемпионата мира, побеждала в чемпионатах Литвы, Польши, России. Дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. Но это  всегда было вопреки. Никакой истории о золушке. Ни намека на волшебство. Травмы, переломы, операции. Прогнозы врачей как заклинания: «К сожалению, ты никогда больше не сможешь играть. Смирись!» Вот ее путь.

Она говорит, чтобы выигрывать, нужно просто работать больше остальных. Приходить раньше всех на тренировку. Уходить последней из зала. Отрабатывать броски снова и снова. Никакой к себе жалости. Никаких выходных. Стиль Левченко – идти до конца, если начал и веришь.

Летом 2020-го самая заметная и яркая баскетболистка страны поверила в Новую Беларусь. Она стала высказываться  о насилии громко и отчетливо, помогать, вести  за собой.  Очень понятный план. Сколько угодно долго, каждый день с утра до вечера, но стучаться в эту стену – а  иначе матч просто не выиграть.

За свою «игру»  Елена Левченко была задержана, арестована и осуждена на 15 суток.

Лена высокая – 194 сантиметра. Сильная. И очень хрупкая – потому что та маленькая девочка она ведь никуда не делась. Страшно. И больно. Потому что сегодня у нее против самых мерзких запрещенных приемов есть только эта голая правда. Прямо сейчас кажется, что нет никаких шансов. Ни одного. Кажется? Вам ведь кажется?

Тогда доставайте веру, делайте что-нибудь каждый день, потому что Левченко, даже находясь за решеткой, все равно на площадке. А ее команда никогда не проигрывает. Запомните!

А когда этот дикий матч все-таки закончится, мы верим, что в этом аккаунте Елена Левченко нам всем прочитает стихи» – написали в аккаунте kupalovsky в инстаграм.

 
Теги: Гомель
 
 
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