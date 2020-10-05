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Николай Ходасевич: «Стасевич в сборной, Драгун – нет. Оба были на карантине. Первый молчал и молчит, второй говорил и говорит. Понятно, почему не вызвали?»

06.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги наций Грузия – Беларусь.

«Новостная сага-ромашка будет или не будет матч Грузия – Беларусь завершилась: игра состоится в Тбилиси 8 октября без зрителей. Точка.

Хорошо или плохо, что пройдет сейчас – не знаю наверняка. Был уверен, что по первому плану в марте у нас шансов было немного. Да, зрители в Грузии – огромный плюс для хозяев. Но не только. Тогда почти все сборники у соперника были на ходу и в тонусе. А мы дергали межсезонье между клубами и сборной, чтобы пропитаться единым духом.

Теперь все иначе? Не сказал бы. Наш бесстрашный чемпионат без паузы не принес убедительного перевеса клубам в еврокубках. «Динамо-Минск», «Шахтер» и БАТЭ – мимо сразу. «Динамо-Брест» повезло больше с первым соперником на паузе из Казахстана. Кроме этого случая ни в одном матче наши не были на голову лучше готовы функционально оппонента. Или те успели подготовиться – вариант, или наши попросту не готовы на топ-заход весь сезон – правдивый вариант. Так какую выгоду мы могли извлечь? Никакой.

Но шанс у сборной есть сегодня особенно. Из контекста. Вы видели матчи квалификации еврокубков? Большинство осталось за фаворитами и хозяевами, но без тотальной уверенности. А сентябрьские поединки на уровне сборных в Лиге наций? Все как будто слегка вареные. Как рогачевская сгущенка (нравится). Контекст. Год такой. Никто еще толком не раскусил и не разложил последствия пандемии для большого футбола.

По составу еще пройдемся и обсудим. А пока вопрос-загадка: Стасевич в сборной, Драгун – нет. Оба были на карантине. Первый молчал и молчит, второй говорил и говорит. Понятно, почему не вызвали?» – написал Ходасевич.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги наций Грузия – Беларусь.
 
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