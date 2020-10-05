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Бразевич станет новым главным тренером «Слуцка» («БФ»)

06.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Бразевич станет новым главным тренером «Слуцка»

«Слуцк» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 14-е место в чемпионате. Команда набрала 21 очко после 23 матчей. Возглавляет команду Александр Кончиц.

Бразевич возглавлял «Смолевичи» в первой половине сезона.

 
 
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Александр Бразевич станет новым главным тренером «Слуцка» «Слуцк» на данный момент находится в зоне вылета, занимая 14-е место в чемпионате.
 
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