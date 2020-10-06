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Сергей Гуренко: «Будет ли «Неман» чемпионом? Не хочу сглазить, но у них реально самый удобный календарь»

06.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Гуренко отметил удобный календарь «Немана» в оставшейся части сезона.

- Будет Гродно чемпионом?

– Не хочу сглазить, но у них реально самый удобный календарь. Верю в Брест, что они ввяжутся в эту драку. Конечно, БАТЭ, но в какой форме будут определяющие игроки Стасевич и Драгун? Они определяющие игроки в команде.

- Болельщики не простят, если не спрошу про минское «Динамо». Чего ждете на остаток сезона?

– В каждой игре — пенальти, – сказал Гуренко в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Белорусский специалист Сергей Гуренко отметил удобный календарь «Немана» в оставшейся части сезона.
 
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